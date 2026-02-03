Venezuela reitera que su acuerdo estratégico con Rusia permanece vigente

CIUDAD MCY.- El embajador venezolano en Rusia, Jesús Rafael Salazar, enfatizó que el tratado de asociación estratégica y cooperación con la nación euroasiática continúa vigente.

El diplomático indicó que dicho acuerdo fue firmado por los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro, y ratificado por los parlamentos de ambos países, reseña Sputnik este martes.

“Nosotros tenemos un tratado de asociación estratégica y cooperación firmado por los presidentes en mayo del año pasado y ratificado por nuestros Parlamentos, y este está vigente”, expresó.

El embajador afirmó que Venezuela “materializó lo que se ha establecido en el tratado” con Rusia “en todos los ámbitos”. “En Venezuela no manda ningún poder extranjero, en Venezuela mandamos los venezolanos. Tenemos un gobierno que es soberano…”, declaró.

El pasado 3 de enero, Estados Unidos atacó zonas de Caracas y los estados Aragua, La Guaira y Miranda, y secuestró al presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores.

FUENTE:AVN

