Seniat recaudó 256 millardos de bolívares durante el mes de enero

PorLuisa Pedroza

Feb 3, 2026

CUIDAD MCY.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó, durante el mes de enero del 2026, 256 millardos 989 millones 474 mil 510 bolívares.

El ente informó que, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (Islr), los ingresos percibidos fueron de 56 millardos 531 millones 876 mil 963 bolívares, y por Impuesto al Valor Agregado (IVA), 97 millardos 450 millones 362 mil 640 bolívares.

Además, se percibieron 73 millardos 569 millones 545 mil 934 bolívares por aduanas, y 29 millardos 437 millones 688 mil 974 bolívares en otras Rentas Internas.

El superintendente José David Cabello Rondón destacó que “estas cifras demuestran la intención clara del Gobierno Bolivariano de seguir recaudando recursos para el bienestar social y económico del país”.

Cabello Rondón agregó que esta política se contempla en la primera transformación del Plan de las 7T, que incluye los temas vinculados a soberanía alimentaria, manejo soberano del ingreso, consolidación de la democracia, defensa y soberanía de los recursos naturales y la construcción de las bases económicas.

FUENTE:AVN

FOTO : CORTESÍA

Por Luisa Pedroza

