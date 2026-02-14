Venezuela se corona campeón en la Serie de las Américas

CIUDAD MCY.- Los Navegantes del Magallanes se alzaron con el título de campeón en la Serie de las Américas 2026 tras vencer a los Caimanes de Barranquilla de Colombia.

El equipo venezolano obtuvo una histórica victoria en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar con una pizarra de 10 a 9, resultado que consolidó al conjunto nacional como el monarca absoluto del torneo caribeño.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, expresó su satisfacción por el desempeño de los atletas nacionales en el diamante y a través de su canal de Telegram resaltó el carácter resiliente de la delegación y la importancia de este triunfo para el espíritu deportivo del país.

“Creemos en las remontadas; nos crecemos en las adversidades y hoy lo vimos. Todo el país lo vivió. Venezuela, con Navegantes del Magallanes, Campeón de la Serie de las Américas en el Monumental de Caracas”, escribió.

Del mismo modo, felicitó a los integrantes de la “nave turca” y extendió su saludo a todas las delegaciones que visitaron el territorio venezolano para la competencia.

Sus palabras reflejaron la emoción de la fanaticada tras el cierre del encuentro: “Felicitaciones a todos los equipos participantes, y a los portadores de la franela de nuestro país, les decimos en unión: ¡¡Estamos orgullosos de ser venezolanos!!”.

Con este triunfo, Venezuela reafirma su posición estratégica como sede de grandes eventos deportivos y potencia del béisbol regional, debido a que el torneo concluyó en un ambiente de unión que celebró el talento de los jugadores nacionales frente a sus rivales internacionales.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA