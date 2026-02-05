Venezuela y México fortalecen agenda de cooperación científica, tecnológica y académica

CIUDAD MCY.- La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, se reunió este miércoles con el embajador de México, Leopoldo De Gyvés, para profundizar la agenda bilateral en materia científica, tecnológica y académica.

Durante el encuentro, se coordinó la llegada de estudiantes mexicanos en mayo de este año a la Universidad Nacional de las Ciencias (UNC) «Dr. Humberto Fernández-Morán». Este intercambio da cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2025 durante el InnovaFest LATAM en Morelos, donde la UNC y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) formalizaron un convenio estratégico.

Asimismo, la ministra informó que México participará en un foro de seguridad de la información y computación cuántica que se celebrará en Venezuela el próximo mes de marzo. En la misma línea, se debatió el fortalecimiento de la cooperación en ciberseguridad junto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México.

Jiménez Ramírez, quien también funge como rectora de la UNC, destacó que estas alianzas forman parte de la agenda soberana del Gobierno Bolivariano para el desarrollo científico y tecnológico de la Patria.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO :CORTESIA