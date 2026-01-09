Ciudad MCY

Villegas: Sector cultura debe convertirse en eje articulador de tranquilidad y cohesión nacional

PorBeatriz Guilarte

Ene 9, 2026

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Cultura (Mppc), Ernesto Villegas, llamó a la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, a convertirse en un eje articulador de la tranquilidad y la cohesión nacional, esto tras la agresión de Estados Unidos y el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Villegas llamó a que la misión acompañe al pueblo venezolano desde el arte y la cultura en la actual coyuntura histórica. Así lo expresó durante una reunión en la sede del ministerio en Caracas, de acuerdo con una circular de prensa divulgada el miércoles por el Mppc.

El titular señaló que la respuesta más contundente frente a la agresión externa es el uso de los “poderes creadores” del pueblo e instruyó a los gabinetes estadales, cultores, artistas y artesanos a desplegarse en plazas y comunidades para garantizar que la identidad nacional prevalezca sobre el caos.

Entre las acciones definidas se encuentra la puesta en práctica del muralismo con mensajes que ratifiquen la legitimidad democrática y la exigencia de libertad inmediata de la pareja presidencial.

Asimismo, se acordó la realización de cantatas por la paz y jornadas culturales en todo el país, con el propósito de promover un mensaje de serenidad y resistencia pacífica. Los participantes coincidieron en mantener la alegría y las diversas expresiones artísticas como una forma de combate cultural.

AVN  I  FOTO :  CORTESÌA

