Vinotinto femenina debutó con victoria 2-0 ante Uruguay en Sudamericano sub 20

CIUDAD MCY.- La vinotinto femenina arrancó con el pie derecho el Sudamericano Sub-20 tras vencer 2-0 a la selección de Uruguay en el estreno del certamen. Génesis Hernández fue la autora de los dos goles de Venezuela y también la jugadora más valiosa del encuentro al lograr que en el minuto 8, “las chamas” abrieran el marcador con un cabezazo perfecto de Hernández.

Cuatro minutos después, la portera Valeria Rebanales dio un excelso pase que Génesis Hernández controló nuevamente para el 2-0. Cabe destacar que, posteriormente, la Vinotinto supo aguantar con orden el ataque charrúa, con una buena administración de los tiempos y el control del balón.

Con este resultado, las dirigidas por Ángel Hualde suman sus primeros puntos en este torneo, en el que buscarán un cupo al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia.

Venezuela descansará la siguiente jornada, la cual se llevará a cabo el viernes 6 de febrero. Es por ello que volverá a la acción el domingo 8 a las 5:00 p. m. ante Colombia.

AGENCIAS

FOTO: CORTESÍA