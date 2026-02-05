Gorkys Hernández recibió Premio Luis Sojo

CIUDAD MCY.- Por tercer año consecutivo el campeón bate de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional recibió el Premio Luis Sojo, luego que el legendario ex jugador petareño le entregará la tercera edición del galardón al jardinero Gorkys Hernández.

El jugador de los Tigres de Aragua se llevó los honores tras promediar .374 en la ronda regular, sumando su segundo título de bateo, luego de obtener el primero en la temporada 2012-2013, con average de .367.

“Ser campeón bate después de 13 años es un gran logro, un orgullo”, dijo Hernández durante la entrega del galardón, antes del quinto juego de la Gran Final en Valencia. “No puedo sentirme más orgulloso de dar el 100% dentro del terreno y de ganarme este Premio Luis Sojo, que no es fácil”.

Hernández, de 38 años, llegó esta campaña a los Tigres para llevarse la corona de bateadores y ser co-líder en hits del circuito, con 77, igualado con Alexi Amarista, encabezando también el departamento de carreras anotadas, con 46, y de porcentaje de embasado, con .480.

Sojo le hizo entrega de su galardón en compañía de Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional. “Recibir un premio de la mano de Luis Sojo, es un orgullo, un placer”, manifestó Hernández. “Es un hombre que jugó muchas temporadas aquí en Venezuela, un hombre que supo batear, que ganó cinco títulos de bateo, no es fácil. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ganar dos títulos de bateo y ahora puedo recibir con orgullo este Premio Luis Sojo”.

Hernández es el segundo jugador de los Tigres de Aragua en obtener el galardón que lo acredita como campeón bate de la LVBP de manera consecutiva, después de Lorenzo Cedrola, y es el tercer ganador de este premio, que nació en la temporada 2023-2024, cuando se lo llevó Gabriel Noriega, de Leones del Caracas.

FUENTE LÍDER EN DEPORTES

FOTO: CORTESÍA