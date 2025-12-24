Presidente Maduro envía mensaje de unión familiar y fe al pueblo venezolano

Ciudad MCY.-“Al caer la tarde de esta Víspera de Navidad, mi familia y yo extendemos nuestros deseos más profundos para que la prosperidad llegue a cada hogar venezolano”, escribió el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram.

El jefe de Estado destacó que el 24 de diciembre representa una jornada de paz y encuentro, donde las familias se preparan para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. “El pueblo venezolano mantiene viva la tradición cristiana y resaltó el ambiente festivo que se percibe en las calles de Caracas”.

Subrayó que la alegría de los niños es el centro de la celebración, recordó que el Niño Jesús, nacido en un pesebre humilde, simboliza la redención de la humanidad. En su mensaje, enfatizó la importancia de preservar la fe y la unión como pilares de la vida nacional.

“Que el sonido de nuestras gaitas, parrandas y villancicos acompañe esta celebración de unión y Paz. Que el espíritu del Niño Jesús traiga consigo bendiciones a cada familia. Tenemos la certeza de que, con fe inquebrantable, en Venezuela prevalecerá la soberanía y la felicidad”, expresó el presidente Maduro. También, en nombre de la primera dama Cilia Flores y de su familia, transmitió bendiciones a cada hogar y reafirmó el compromiso con la defensa de la patria.

Además, el audiovisual difundido incluyó palabras del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, quien recordó que un 24 de diciembre nació un niño en condiciones humildes, y evocó así el sentido histórico y espiritual de la fecha. El mensaje conjunto reforzó la visión de la Navidad como un espacio de unión y fe para el pueblo venezolano.

VTV| FOTO CORTESÍA