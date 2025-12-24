Ministro Padrino López: Venezuela juega un papel trascendental en el nuevo orden mundial

Ciudad MCY.-“Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad, que nadie tenga duda de eso, estamos jugando un papel trascendental en la creación de una nueva cosa, un nuevo orden en el mundo”, expresó este miércoles el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, durante una visita a la Base Aérea Francisco de Miranda, en Caracas, donde hizo llegar el saludo de Navidad enviado por el presidente Nicolás Maduro Moros.

“Lo que pasa en Venezuela, hoy, dependerá el orden mundial, piensen bien lo que estoy diciendo”, explicó a los soldados, tropas y oficiales presentes, tras la entrega de obsequios a los hijos e hijas del personal, así como un compartir por motivo del nacimiento del Niño Jesús, El Mesías.

“No es cualquier cosa, lo que pase en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos entonces si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados, un mundo donde se respete el concepto de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, un mundo en donde se respeta el derecho internacional o un mundo llevado por el caos y las fuerzas del aislacionismo”, contrastó en su discurso de salutación.

Destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto al pueblo venezolano, ha estado en combate y defensa desde hace 26 años, cuando el Comandante Hugo Chávez Frías apareció en la escena pública como líder militar y político de la Patria de Bolívar. “Hemos combatido mucho, hemos demostrado que queremos ser libres. Hemos demostrado que queremos la paz para este país, que queremos una patria en prosperidad, libre de sometimiento, de tutelas imperiales”.

Ratificó que los venezolanos no aceptan que esa subyugación imperial tenga cabida en el mundo de hoy, y menos el uso de la fuerza para someter a pueblos para imponerles un modelo político, social y económico. “Eso se acabó, hoy hay otro mundo y tenemos que entenderlo, es un mundo nuevo”.

Y ante la pretensión del imperio gringo de querer acorralar a Venezuela, para imponer una dinámica internacional y geopolítica decadente, se demuestra que el régimen que gobierna a EE. UU. lo que hace es reaccionar con soberbia y desesperación. “Y es lo que estamos viendo”.

“Hoy en día, hay un imperio reaccionando ante la desesperación de perder el poder que tenía, pero no fuimos nosotros lo que decidimos que ese poder se desvaneciera, nosotros jugamos nuestro papel en este hemisferio ¡y vaya qué papel estamos jugando, ejemplo en el mundo!”, dijo, Padrino López.

“Entonces, con nuestra determinación de pueblo libre, estamos diciendo qué camino queremos tomar, si el camino del vasallaje, de la esclavitud, del sometimiento y de la entrega de nuestra libertad, o el camino de la luz, de la vida, de la prosperidad, del desarrollo de las relaciones de respeto y de igualdad entre los Estados”.

Tras otras consideraciones, finalmente el ministro para la Defensa afirmó que la Navidad es momento para sacar lo mejor de cada uno y ser cada día mejor ser humano para con los demás y con la patria venezolana, en la lucha diaria y cotidiana por preservar su independencia, libertad, el legado antiimperialista de Bolívar y la democracia protagónica y participativa del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI.

“No es cualquier cosa lo que estamos nosotros luchando hoy, no; estamos defendiendo el concepto de Patria y por eso estamos aquí, como una familia unida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un bastión de lucha, de ejemplo, de patriotismo y por eso todo el mundo mira para acá, señores generales, almirantes, presentes aquí (…) todo el mundo pendientes de lo que hagamos”.

VTV | FOTO CORTESÍA