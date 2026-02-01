Urdaneta celebró la vocación de sus maestros con fe y reconocimientos a la excelencia

CIUDAD MCY.- En un emotivo encuentro que fusionó la fe y el reconocimiento institucional, el municipio Urdaneta celebró una Misa de Acción de Gracias y un acto especial de condecoración para homenajear a los maestros y maestras de la entidad, pilares fundamentales del desarrollo social aragüeño.

​La jornada inició con una liturgia centrada en la misión educativa, donde se resaltó que la docencia trasciende la instrucción académica para convertirse en una labor espiritual.

Bajo la premisa de que «educar es una cuestión del corazón», las autoridades y educadores encomendaron su labor a Jesucristo, reafirmando los valores de la pedagogía de Don Bosco.

​Durante el acto, se enfatizó que el modelo educativo en el municipio se fundamenta en la presencia, el cariño y la confianza.

Esta visión busca que el docente no solo sea un transmisor de conocimientos, sino un guía cercano que apueste por el respeto mutuo como el principal motor de aprendizaje para la juventud de Urdaneta.

El acto liderado por el Alcalde Julio Melo, incluyó la entrega de reconocimientos oficiales a los docentes por su invaluable impacto en la comunidad.

​»Nuestros maestros son los arquitectos del futuro. Más allá de los libros, su entrega y vocación construyen la ciudadanía que necesitamos. Este homenaje es una pequeña muestra de agradecimiento por su esfuerzo diario», expresó el mandatario local.

​El alcalde Melo destacó que el compromiso de los educadores es el eje central de su gestión, asegurando que el fortalecimiento del sistema educativo es clave para que Urdaneta avance hacia un horizonte de progreso y valores sólidos.

​La celebración concluyó con un mensaje de felicitación a todos los galardonados, instándoles a seguir transformando vidas a través de la pedagogía del amor y la dedicación.

PRENSA URDANETA

FOTOS: CORTESÍA