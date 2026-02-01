Más de 1 mil 500 personas recibieron atención integral en Revenga

CIUDAD MCY.- Más de 1 mil 500 personas de los sectores La Gruta, Jerusalén, Santo Domingo y La Concepción, pertenecientes a la comuna Paula Correa del municipio Revenga, fueron atendidas en una jornada integral que ofreció servicios médicos generales, farmacia, ecografía, odontología, electrocardiograma, desarrollo social, así como actividades recreativas para los más pequeños.

La jornada también contó con la presencia de oficinas móviles de ONAIVV, CMPNNA, Parto Humanizado, Misión José Gregorio Hernández y Registro Civil, que brindaron atención social directa a los vecinos.

En el ámbito alimentario, los programas MERCAL y ALAS garantizaron la venta de productos de calidad a precios accesibles, protegiendo la economía de las familias y fortaleciendo la seguridad alimentaria de la comunidad.

Durante la actividad, los vecinos manifestaron su satisfacción por los servicios recibidos. Yanet Oropeza, residente de La Gruta, expresó: “Estoy agradecida por el operativo, me pareció buenísimo, sobre todo la atención que nos brindaron a todos los vecinos, que fue excelente”.

Por su parte, Greiser García, vecina del sector Jerusalén, comentó: “Estamos contentos por el operativo de alimentación, ya que muchas familias fueron beneficiadas con la venta de estos productos”.

Estas jornadas de atención integral forman parte de las acciones sociales enmarcadas en la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, liderado por la Gobernadora Joana Sánchez, orientadas a garantizar servicios médicos, alimentarios y de protección en las comunidades, con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la calidad de vida de los revengueños y revengueñas.

FUENTE: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTO: CORTESÍA