Desfile Naturaleza en Marcha llevó mensaje de concientización a FLA

En la actividad las diversas instituciones educativas de la jurisdicción desfilaron con trajes inspirados en la flora y fauna nacional

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, las calles del municipio Francisco Linares Alcántara se vistieron de un vibrante verde para celebrar el desfile «Naturaleza en Marcha».

La jornada contó con el acompañamiento del Alcalde Victor Bravo, quien se unió al recorrido para promover el mensaje de concientización ambiental junto a los niños, niñas, personal docente y miembros del Instituto de Ecosocialismo.

Durante la jornada, los estudiantes exhibieron llamativos trajes inspirados en la flora y fauna nacional cautivando la atención de los transeúntes y vecinos.

Asimismo, en el recorrido los participantes elevaron pancartas con consignas que invitaban a la reflexión colectiva, entre ellas: «cuidemos la tierra todos», «seamos los héroes que salven al planeta tierra» y

​»cuidemos el medio ambiente y nuestra pachamama».

Este despliegue creativo buscó sensibilizar a los linareses sobre la urgencia de proteger los recursos naturales y fomentar hábitos responsables con el ecosistema.

