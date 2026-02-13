Más de 100 migrantes venezolanos regresan al país procedentes de EEUU

CIUDAD MCY.- Este viernes, la Gran Misión Vuelta a la Patria repatrió a 109 migrantes venezolanos desde Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU). El grupo de connacionales que arribaron a Venezuela en el vuelo 111 de esta Gran Misión, está integrado por 83 hombres, 15 mujeres, un adolescente de 17 años y 10 niños, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» en el estado La Guaira, a bordo de la aeronave con matrícula N642VA y perteneciente a la Aerolínea Global Crossing, los migrantes venezolanos fueron recibidos por un grupo multidisciplinario de los órganos de seguridad ciudadana, quienes le aplicaron los protocolos correspondientes de atención integral para luego ser reinsertados a la sociedad.

Parte de los protocolos son entrevistar a cada persona para revisar su caso, posteriormente, reciben atención médica por parte de las instituciones de salud del Estado venezolano, para luego ser trasladados a sus hogares por parte de los órganos de seguridad ciudadana.

Los y las connacionales que regresan al país han enfrentado diversas dificultades en EEUU, y la Gran Misión Vuelta a la Patria facilita su retorno al país en condiciones seguras.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA