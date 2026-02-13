Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Más de 100 migrantes venezolanos regresan al país procedentes de EEUU

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.- Este viernes, la Gran Misión Vuelta a la Patria repatrió a 109 migrantes venezolanos desde Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU). El grupo de connacionales que arribaron a Venezuela en el vuelo 111 de esta Gran Misión, está integrado por 83 hombres, 15 mujeres, un adolescente de 17 años y 10 niños, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» en el estado La Guaira, a bordo de la aeronave con matrícula N642VA y perteneciente a la Aerolínea Global Crossing, los migrantes venezolanos fueron recibidos por un grupo multidisciplinario de los órganos de seguridad ciudadana, quienes le aplicaron los protocolos correspondientes de atención integral para luego ser reinsertados a la sociedad.

Parte de los protocolos son entrevistar a cada persona para revisar su caso, posteriormente, reciben atención médica por parte de las instituciones de salud del Estado venezolano, para luego ser trasladados a sus hogares por parte de los órganos de seguridad ciudadana.

Los y las connacionales que regresan al país han enfrentado diversas dificultades en EEUU, y la Gran Misión Vuelta a la Patria facilita su retorno al país en condiciones seguras.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Inició fiesta del Carnaval REIR 2026 en Aragua

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua Uncategorized

El Legado de María Eugenia Mercado florece en el Corazón del HCM

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela recibe más de 6 mil kilos de insumos médicos provenientes de EEUU

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Corposalud Aragua realizó elección de la Reina de Carnavales 2026

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez