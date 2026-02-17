Aragüeños escogieron al Zoológico Las Delicias en Carnavales en Paz 2026

Museo de diversidad biológica, granja de contacto y otras atracciones podrán disfrutar los visitantes durante temporada carnestolenda.

CIUDAD MCY.- Otro de los puntos de encuentro con mayor afluencia de personas en estos carnavales 2026 en el estado Aragua, se trató del Zoológico Las Delicias, espacio que se cargó de buena energía por los visitantes al establecer un encuentro con la naturaleza y la fuerza animal.

En esta oportunidad la presidenta del Zoológico Las Delicias, Vanessa Rodríguez, informa sobre el éxito de los «carnavales de paz 2026» desde este importante recinto que han atraído a más de 2 mil visitantes durante estos días, quien destacó además la presencia de turistas nacionales e internacionales, “importante resaltar que tenemos aquí visitantes de todo el espacio o del territorio venezolano, también hemos tenido la oportunidad de tener visitantes franceses, rusos”, afirmó.

Rodríguez enfatizó que además se encuentra presente actividades recreativas disponibles, como juegos tradicionales y realidad virtual, extendiendo el agradecimiento por la colaboración de la presencia de cuerpos de seguridad y servicios de salud, invitando a todos a disfrutar del zoológico y su nuevo café, «Aragua Salvaje”, donde aprovechó el espacio para extender la invitación a este nuevo café, “ya tenemos cafetín, a partir del 14 de febrero, Aragua Salvaje abrió sus puestas” aseguro la presidenta del parque.

Por otro lado, Leonel Ovalles, veterinario, agregó que el zoológico cuenta con el museo de diversidad biológica, granja de contacto y otras atracciones disfrutando de la flora y la fauna, “pueden venir a disfrutar de cosas sabrosas dentro del zoológico, vamos a tener charlas educativas” dijo Ovalles.

Visitante de otro estado

Freddy Sánchez, visitante del estado Carabobo, acotó sentirse satisfecho con el zoológico Las Delicias, por la diversa atracción que presentan, “para los niños es algo súper divertido, que conozcan los animales e interactúen con ellos” añadió el señor Sánchez.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY