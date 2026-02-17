Despliegan jornada de concientización ambiental en Parque Recreacional «Las Cocuizas»

CIUDAD MCY.- En el marco del asueto de Carnavales en Paz 2026, el cuerpo de concejales y concejalas del municipio Girardot, en una labor conjunta con el Instituto Nacional de Parques (Inparques) Aragua, llevó a cabo un importante abordaje ambiental en las instalaciones del Parque Recreacional «Las Cocuizas».

Esta iniciativa tuvo como propósito fundamental la entrega de bolsas para la recolección de desechos sólidos y la promoción de un mensaje de corresponsabilidad para el mantenimiento de las áreas públicas y naturales de la entidad.

La jornada de sensibilización se desarrolló bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfocándose en la protección de los pulmones vegetales del estado Aragua durante los días de mayor afluencia turística. Durante el despliegue, los ediles conversaron con los temporadistas sobre la importancia de preservar la limpieza de los espacios recreativos, recordando que el disfrute de la naturaleza debe ir de la mano con el respeto y el cuidado del ecosistema.

Esta acción ambientalista es el resultado de la articulación perfecta entre el Poder Legislativo Municipal y la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, contando además con el respaldo constante de la gestión del alcalde Rafael Morales. Estas autoridades han sumado esfuerzos para garantizar que el pueblo aragüeño y quienes visitan la región puedan disfrutar de espacios saneados, seguros y aptos para la sana recreación familiar.

Al dotar a los ciudadanos de las herramientas para la correcta disposición de sus residuos, se busca minimizar el impacto ambiental en las zonas protegidas, consolidando a Aragua como un referente de turismo consciente y responsable durante este asueto de carnavales.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:CORTESÍA