Emplazamiento de seguridad resguarda movilidad hacia Ocumare

Acciones preventivas, supervisión vehicular y campañas de concienciación forman parte del paquete de protección del libre transitar durante el asueto carnestolendo

CIUDAD MCY.- En el marco del operativo Carnavales en Paz 2026, organismos de seguridad ciudadana mantienen un despliegue permanente en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “El Limón”, ubicado en la vía que conecta los municipios Mario Briceño Iragorry (MBI) y Ocumare de la Costa de Oro, con el objetivo de garantizar la movilidad segura de temporadistas y residentes que se trasladan hacia la zona costera del estado Aragua durante la temporada de Carnaval.

El dispositivo, activado por el Gobierno nacional, regional y municipal, busca preservar la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y promover el disfrute sano y responsable durante estas festividades.

En el punto de control convergen funcionarios del Ministerio Público (MP), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Bomberos de Aragua, Protección Civil (PC) cuerpo de identidad tránsito y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), quienes ejecutan labores preventivas, orientación al ciudadano y verificación vehicular.

Durante la jornada, además del resguardo vial, se desarrollaron acciones educativas dirigidas especialmente a motorizados y conductores, promoviendo el respeto a las normas de tránsito, el uso adecuado de implementos de seguridad y la preservación del ambiente, con el fin de minimizar riesgos y proteger el ecosistema.

El flujo vehicular registrado evidencia el alto número de visitantes que se dirigen hacia destinos turísticos como Bahía de Cata, uno de las playas más concurridas de la región.

Heidy Alviari, habitante de la entidad, manifestó que decidió visitar este destino junto a sus familiares, asegurando que “la Bahía de Cata es una de las mejores playas del estado, y el despliegue de seguridad permite disfrutar con mayor confianza”.

De esta manera, el trabajo articulado entre instituciones y ciudadanía continúa consolidando un ambiente de tranquilidad que permite a propios y visitantes disfrutar de las tradiciones carnestolendas con seguridad, fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad que caracteriza estas celebraciones.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA