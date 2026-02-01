42K de San Sebastián Peregrinación 2026 congregó a caminantes de todo el país

Desde tempranas horas más de 10 mil personas motivados por la fe y devoción participaron en la caminata con la meta de alcanzar los 42 kilómetros que llevaban al pueblo de Ocumare

CIUDAD MCY.-Una vez más el Parque Nacional Henri Pittier fue testigo de la fe y devoción con la tradicional caminata San Sebastián 42K que congregó a los peregrinos y aficionados por el deporte en una ruta que atraviesa el corazón del Pulmón vegetal de Aragua hasta el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

A las 5:45 de la mañana de este sábado, los caminantes motivados marcaron su punto de salida desde la alcabala de El Limón ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry para adentrarse al Henri Pittier y recorrer paso a paso los desafiantes 42 kilómetros hasta llegar a la emblemática Plaza Bolívar del pueblo costero para continuar con el cronograma de actividades religiosas, culturales y recreativas en honor al santo patrón San Sebastián Martir.

En esta jornada, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el diputado a la Asamblea Nacional Manuel Hernández, Alfonso Guerrero, presidente de Fundaparques, integrantes del gabinete regional, Brullerby Suárez y Wilmer Leal, alcaldes de los municipios MBI y Costa de Oro, respectivamente, se sumaron a la ruta para acompañar a los participantes y expresarle palabras de aliento.

«Esta caminata que lleva 39 años de tradición es una muestra de la fe, no solo de los aragüeños sino de los venezolanos, porque hoy aquí estan presente más de 10 mil caminantes de todos los estados del país que vienen a pagar su promesa y hoy estamos acompañándolos , interactuando con el público » comentó la Gobernadora.

Por su parte, Alfonso Guerrero, indicó que la caminata San Sebastián 2026 reúne a los peregrinos y deportistas en una ruta de esperanza.

«Desde el punto de inicio se vivió la alegria y la fe de nuestra gente que marcó el paso para alcanzar la meta de trazar los 42 kilómetros hasta llegar a la iglesia de San Sebastián Mártir»

La actividad que logró ser para algunos un desafio y para otros un acto de su inquebrantable fe, se desarrolló en un ambiente seguro con un gran apoyo logístico por parte de LMNC Producciones y los cuerpos de seguridad y prevención ciudadana del estado.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:GBA