Catedral de San José fue consagrada durante histórica ceremonia

Con cambios en el área de coral, Sacristía e iluminación, la obra incluyó elementos de mármol y cuarzo, vidrieras y conservación de testigos para realizar la belleza del templo

CIUDAD MCY.- En un acontecimiento que quedará grabado en registro de la historia eclesiástica y civil del estado Aragua, La Ciudad Jardín fue el escenario de la Solemne Misa de Consagración y reapertura de la Catedral San José de Maracay.

Tras culminar un riguroso proceso de restauración integral que requirió de un extenso tiempo, el templo principal de la región recuperó su esplendor, permitiendo el reencuentro de la comunidad católica con su hogar espiritual.

Este proyecto de envergadura fue posible gracias a las políticas de recuperación patrimonial impulsadas por el Ejecutivo Nacional.

Atendiendo al llamado del presidente constitucional Nicolás Maduro para la rehabilitación de los templos más emblemáticos de Venezuela, el Gobierno Regional, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, junto al alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, y autoridades regionales, articularon esfuerzos para devolverle a los maracayeros un espacio digno para la oración.

La presencia de las autoridades civiles durante la ceremonia subrayó el valor de esta colaboración para el rescate del Patrimonio histórico aragüeño.

La jornada festiva comenzó con una atmósfera de paz sublime, propiciada por un Concierto Sacro que sirvió de antesala a la eucaristía que tuvo una duración de 3 horas.

La majestuosidad de las voces de los Niños Cantores de Villa de Cura, en conjunto con la interpretación del Cuarteto Vivace Lírico Pop, elevó los sentidos de los presentes, convirtiendo la nave central en un espacio de conexión celestial a través del arte musical.

El júbilo se desbordó a las puertas del recinto con el arribo de Mons. Alberto Ortega, Nuncio Apostólico en Venezuela.

El enviado de Su Santidad, el Papa León XIV, fue recibido entre ovaciones y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Núcleo Aragua, cuya ejecución musical no solo resaltó la importancia institucional del evento, sino que reafirmó la identidad cultural del pueblo venezolano.

La Santa Eucaristía estuvo presidida por el Obispo de la Diócesis de Maracay, Mons. Enrique Parravano, quien estuvo acompañado por una nutrida representación del episcopado venezolano, simbolizando la unidad de la Iglesia en el país.

El Clero aragüeño y los fieles presentes fueron testigos de los ritos ancestrales que devolvieron la sacralidad al templo, como lo fue la unción del Altar Mayor: Consagrado como el eje central de la vida litúrgica.

La unción de los Muros: Acto de santificación de los espacios que resguardarán las plegarias de la comunidad.

La reserva en el Sagrario: Un momento de profunda adoración que garantiza la presencia real de Jesucristo en el centro de Maracay.

La reapertura de la Catedral de San José trasciende la obra física; representa la renovación de la esperanza para una feligresía que, conmovida, volvió a ocupar los bancos de su templo matriz.

A partir de ahora la Catedral será nuevamente la cita de los católicos en sus reconocidas misas de los domingos, además de las diversas actividades que realizan entre la semana.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA