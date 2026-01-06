Pueblo aragüeño rechaza secuestro del presidente Maduro y la primera combatiente

La reunión encabezada por la gobernadora Joana Sánchez y el Poder Popular retumbó con las consignas «La patria no se vende, la patria se defiende» y «Maduro no es delincuente, Maduro es nuestro presidente»

CIUDAD MCY .- En la emblemática plaza Santiago Mariño, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañada del Poder Popular, realizó una asamblea del Poder Constituyente Originario por la liberación del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores.

En la jornada, cargada de fervor patriótico, la gobernadora Sánchez, acompañada del diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares; la legisladora del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua, Normedi Pariata; el alcalde de la localidad, Carlos Guzmán, entre otras autoridades y el Poder Popular, mostró ímpetu y unidad en defensa de la identidad nacional.

En la reunión, los presentes alzaron su voz con la consigna «La patria no se vende, la patria se defiende» y «Maduro no es delincuente, Maduro es nuestro presidente».

La Gobernadora indicó que Aragua permanece unida y firme tras el secuestro que realizó el imperio norteamericano.

«El pueblo venezolano, específicamente aquí en Aragua, permanece unido y elogia a Nicolás Maduro y Cilia Flores por su valentía y resistencia ante el imperio, destacando su conocimiento de las leyes y el derecho internacional. Desde aquí exigimos el respeto a la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para la liberación de nuestro presidente constitucional y de la primera combatiente», expresó Sánchez.

Asimismo, la mandataria regional denunció: «la injerencia del imperio norteamericano y las intrigas de Donald Trump que es un neofascista, por la falsedad de sus declaraciones».

Sánchez hizo el llamado a la movilización por la libertad.

«Debemos seguir haciendo la convocatoria al pueblo a la calle para exigir la libertad de la patria, celebramos la vida de Venezuela, de Nicolás Maduro y Cilia Flores para continuar al combate, porque intentaron dividir al pueblo pero nosotros reafirmamos nuestros apego a las leyes venezolanas», aseveró la jefa del Ejecutivo regional.

EL PUEBLO EXIGE LIBERTAD

María de la Paz Regueiro, integrante del Consejo Político Estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó su firme resistencia tras el secuestro de los líderes venezolanos.

«La defensa de Venezuela va más allá de ser o no ser chavista, el ataque al país refleja la decadencia del imperio, Maduro y Flores son líderes históricos en la lucha por la libertad y la patria; hoy yo rechazo las acusaciones en su contra y hago un llamado a la unidad y al apoyo internacional», señaló Regueiro.

Por su parte, Mairy Farrera manifestó la importancia de defender la patria de Bolívar, Chávez y Nicolás.

«Desde esta asamblea rechazo el secuestro del presidente de Venezuela, por que no es solo la pérdida de un líder, sino la amenaza a la voluntad del pueblo. Como venezolanos debemos defender

la patria y la lucha contra el capitalismo, apoyando al Presidente y a la primera combatiente, Cilia Flores, y dejo en claro que hay un camino a la verdad», aseveró la ciudadana.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS:CORTESÍA