Ratificada junta directiva del Concejo Municipal de Santos Michelena

CIUDAD MCY.- Durante la sesión de instalación del Concejo Municipal de Santos Michelena, se llevó a cabo la juramentación de la directiva para el año 2026, cuya presidencia estará a cargo de la edil Heidy Mora.

De igual forma, el concejal Yonkleiver Vegas estará al frente de la vicepresidencia; mientras que, como secretaria de Cámara estará Norelys Sandoval, y Richard Molina tendrá la responsabilidad de subsecretario.

Es preciso destacar que, la concejala Damilex Ochoa es la jefa de la fracción revolucionaria en dicho ente legislativo.

Durante su discurso de instalación, la presidenta del Poder Legislativo municipal, Heidy Mora, destacó que, con la instalación del nuevo período legislativo, “el Concejo Municipal de Santos Michelena se asume como una trinchera de lucha política y moral, apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al mando histórico del pueblo”.

Asimismo, aprovechó, en nombre del resto de los integrantes del Poder Legislativo municipal, para alzar su voz en contra de las “acciones criminales del imperialismo norteamericano, que violentaron el derecho internacional, además de pisotear la soberanía de Venezuela y secuestrar al presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y a la primera combatiente, Cilia Flores.

Mora destacó que el pueblo de Las Tejerías, de Aragua y de toda Venezuela, es “heroico, consciente y organizado”, por lo que resaltó su compromiso de unidad popular, lucha antiimperialista y defensa irrestricta de la soberanía nacional, “con la paz como bandera y la dignidad como principio”, aseveró.

