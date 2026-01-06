Costaragua inició despliegue del programa «Aragua, Costa y Pescado»

No solo garantizan con este despliegue la compra de productos de calidad a precios asequibles, sino también la comodidad de adquirirlo dentro de las comunidades

CIUDAD MCY.- En el marco del Día de Reyes, y como parte del arranque de la gestión alimentaria de este 2026, el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) llevó a cabo una exitosa jornada de venta de productos del mar en el Urbanismo «Antonio Ricaurte» del municipio Mario Briceño Iragorry.

Bajo la ruta denominada «Aragua, Costa y Pescado», la actividad busca garantizar el acceso a proteínas frescas directamente desde las costas aragüeñas a la mesa de los ciudadanos, cumpliendo con las políticas de soberanía alimentaria impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez.

Lurisaidy Mora, directora de comercialización de Costaragua, destacó que este operativo forma parte de un cronograma intensivo que recorrerá toda la entidad durante el primer trimestre del año, preparándose para la temporada alta de Semana Santa.

«Venimos con mucho ímpetu y fuerza por instrucciones de nuestra gobernadora y en articulación con los alcaldes. Ayer iniciamos en Mariño, hoy estamos en Mario Briceño Iragorry y mañana seguiremos en el sector Los Samanes de Girardot», informó Mora.

La directora del ente regional resaltó la frescura y variedad de las especies ofrecidas, entre las que destacan sardina, cojinúa, tajalí, pargo rosado, pargo blanco y roncador. «Es un producto capturado en nuestras costas, distribuido a través de nuestra gestión de desarrollo económico para asegurar precios asequibles que estén al alcance del bolsillo del pueblo», añadió.

Para los habitantes del Urbanismo «Antonio Ricaurte» , la jornada representó una oportunidad valiosa para iniciar el año con una dieta balanceada. Ernesto Umbría, vecino y beneficiario del sector, expresó su satisfacción por la calidad del operativo.

«Hoy, 6 de enero, Día de Reyes, estamos recibiendo esta bendición con mucha alegría. Es una venta privilegiada para nosotros en el municipio Mario Briceño Iragorry. Comenzamos el año comiendo sano: sardina, bonito, pargo y cataco. Invitamos a todos a sumarse a estas jornadas que realmente favorecen al pueblo que lo necesita», señaló Umbría.

Costaragua ratificó que la ruta «Aragua, Costa y Pescado» se mantendrá activa de forma permanente, fortaleciendo el vínculo entre los productores pesqueros de la zona costera y las zonas urbanas del estado, garantizando la cadena de frío y el bienestar nutricional de las familias aragüeñas.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY