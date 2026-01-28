Acciones culturales preservan identidad lingüística y comunitaria en FLA

A través de la conformación de nichos etnolingüísticos, se abrieron espacios de participación comunitaria destinados a la protección de los saberes ancestrales y al fortalecimiento del sentido de pertenencia local

CIUDAD MCY.- Como apuesta por la preservación del patrimonio cultural inmaterial, se llevó a cabo la formación de nichos etnolingüísticos de las etnias indígenas en el “Gimnasio Luis Pacheco” del municipio Francisco Linares Alcántara.

La actividad estuvo orientada a abrir espacios de participación para cultores y portadores de saberes de la comunidad, con el propósito de rescatar, fortalecer y visibilizar las historias locales, las tradiciones orales y la lengua propia de las comunidades, elementos fundamentales para la construcción de la identidad colectiva.

La conformación de estos nichos permitió sistematizar conocimientos ancestrales, promover el intercambio intergeneracional y garantizar la transmisión de saberes que forman parte del acervo cultural de los habitantes, contribuyendo así a su permanencia en el tiempo.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas culturales impulsadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro, bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y gracias al trabajo articulado de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, como expresión del compromiso institucional con la diversidad cultural y la inclusión.

La iniciativa reafirma el valor de la cultura como eje transversal del desarrollo social, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia y la participación comunitaria en la protección del patrimonio cultural inmaterial del municipio.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA