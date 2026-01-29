Valera celebrará 206° aniversario con cronograma de actividades culturales

CIUDAD MCY.- La Alcaldía Comunal de Valera, estado Trujillo; presentó un cronograma de actividades para celebrar el 206° aniversario desde que esta jurisdicción andina fuera elevada a parroquia eclesiástica. La programación iniciará a partir del próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el 19 de febrero, hecho que informó el alcalde de la localidad, Alfredy Moreno.

*Apertura del Concurso para la Orden Ciudad de Valera, inicia el 2 hasta el 10 de febrero.

*Elección de la Reina de Valera, 6 de febrero en el Foro Bolivariano de Valera a partir de las 4:00 p.m.

*Conversatorio por el Día de Valera, a cargo del cronista de la ciudad, profesor Benigno Contreras, el cual se desarrollará a las 10:00 a.m. en la sala de reuniones de la Alcaldía.

*Presentación de la Galería de Fotos Valera, en la entrada de la alcaldía comunal, la cual iniciará el 12 de febrero a las 9:00 a.m.

*Presentación del Libro Memorias de Valera: La Concordia entre Liberales y Conservadores, el 12 de febrero en la sala de reuniones de la Alcaldía a las 10:00 a.m.

*Inauguración de la Editorial Renacer Valerano, 11:00 a.m.

*Velada cultural a cargo de la Banda Simón Bolívar, a partir de las 2:00 p.m.

*Matrimonios colectivos, a partir del 14 de febrero a partir de las 9:00 a.m.

*Misa Solemne, ofrenda y sesión solemne, a partir del 19 de febrero a partir de las 9: 00 a.m.

Por otra parte, el alcalde Moreno expuso una serie de logros concretados en los últimos ocho meses, incluida la eliminación de vertederos de basura y la optimización del servicio de recolección de desechos sólidos.

Asimismo, Moreno se refirió al plan integral de recuperación de semáforos que avanza en más del 95%, a lo que se suma la recuperación de paradas de transporte público, y planes de demarcación y señalización, lo cual ha sido

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA