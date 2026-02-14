Activado dispositivo de seguridad Carnavales Seguros 2026 en Revenga

La acción se orienta para garantizar la paz y seguridad ciudadana en cada espacio turístico y recreativo de la jurisdicción.

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de resguardar la tranquilidad y el disfrute de propios y visitantes durante los días de asueto de Carnaval, fue activado el dispositivo de seguridad “Carnavales Seguros 2026” en el municipio Revenga con el despliegue de más de 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad.

En perfecta fusión popular-militar-policial, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Policía Bolivariana de Aragua y Protección Civil municipal se desplegaron en el municipio para garantizar la protección de los temporadistas durante estos días de asueto carnestolendo.

Tal como lo expresaron los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad este operativo se lleva a cabo siguiendo las orientaciones de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Daniel Perdomo, para garantizar la paz y seguridad ciudadana en cada espacio turístico y recreativo de la jurisdicción.

Los revengueños, revengueñas y visitantes podrán disfrutar de los balnearios del municipio y sitios turísticos con plena confianza, gracias a la presencia permanente de los cuerpos de seguridad en puntos estratégicos.

El Comisario (PA) Carlos Rocero, Director de la 3T Seguridad e Integridad Territorial, destacó: “Estamos desplegados en lugares claves para transmitir tranquilidad y seguridad a los temporadistas que vienen a disfrutar de los carnavales en Revenga”.

De esta manera el gobierno nacional, regional y municipal garantiza la protección integral de la ciudadanía, enmarcado en la 3T del Plan de la Patria, asegurando la paz y la seguridad territorial en la localidad.

PRENSA REVENGA

FOTOS CORTESIA