Construaragua mejora sistema hídrico del Hospital de las Familias de Aragua

Estas acciones forman parte del despliegue regional para fortalecer la Segunda T correspondiente a los servicios públicos.

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por dignificar la atención sanitaria en el estado Aragua, el Gobierno regional, a través de la empresa estadal Construaragua, ejecuta labores de mantenimiento y mejora en los sistemas de aguas blancas y residuales del Hospital de las Familias de Aragua (antiguo Hospital Los Samanes).

Este centro de salud, punto de referencia para la Comuna Agroecoturística «El Legado del Comandante» en Maracay Sur (Municipio Girardot), está siendo intervenido para garantizar un funcionamiento óptimo de su infraestructura hídrica, asegurando así un entorno salubre tanto para pacientes como para el equipo médico.

Estas acciones forman parte del despliegue regional para fortalecer la Segunda T (Servicios Públicos) del Plan de las 7 Transformaciones (7T). El objetivo central es la modernización de los servicios básicos para elevar la calidad de vida de la colectividad aragüeña, cumpliendo con las políticas de atención directa al pueblo.

Los trabajos cuentan con la supervisión directa de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, bajo los lineamientos estratégicos de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, quien ha destacado la importancia de la contraloría social en estas obras.

Asimismo, estas labores se ejecutan bajo la orientación de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien ha instruido priorizar la recuperación de la red hospitalaria nacional como pilar fundamental de la seguridad social.

NOTA DE PRENSA

FOTOS:CORTESÍA