Dispositivo integral de seguridad acompañará a comunidades en Carnaval de FLA

El operativo contempla el despliegue de 211 funcionarios, unidades radio patrulleras, motos, ambulancia y vehículos especiales para garantizar la prevención y atención oportuna durante las festividades.

CIUDAD MCY.-Bajo el principio constitucional de corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía para la preservación del orden público, fue activado un plan estratégico de seguridad que acompañará el desarrollo de las celebraciones de Carnaval 2026, priorizando la prevención y el resguardo de los espacios públicos.

La acción se ejecuta en el municipio Francisco Linares Alcántara, siguiendo las orientaciones de la presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y bajo la coordinación del alcalde Víctor Bravo, como parte de las políticas dirigidas a garantizar la sana convivencia y la atención oportuna ante cualquier eventualidad durante la temporada carnestolenda.

La información fue difundida a través de las redes sociales institucionales, donde se evidenció el despliegue del dispositivo de seguridad, el cual contempla la participación de 211 funcionarios pertenecientes a los diferentes organismos de resguardo ciudadano, quienes estarán distribuidos estratégicamente en los principales espacios recreativos y ejes viales de la jurisdicción.

Como parte de la capacidad operativa, el plan cuenta con 10 unidades radio- patrulleras destinadas al patrullaje preventivo y la atención de incidencias, además de 61 motocicletas que permitirán mayor movilidad y rapidez en la respuesta ante situaciones que requieran intervención inmediata.

Asimismo, el dispositivo incorpora una ambulancia para garantizar atención médica oportuna en caso de emergencias, así como tres trimotos destinadas a la vigilancia en áreas recreativas y espacios abiertos, fortaleciendo la presencia de los organismos de seguridad en zonas de alta concurrencia.

De igual manera, se dispone de un camión cesta para la ejecución de labores en alturas, reforzando las acciones preventivas y operativas contempladas dentro del plan estratégico diseñado para estas festividades.

Con este despliegue, las autoridades buscan asegurar que las celebraciones de Carnaval 2026 se desarrollen en un ambiente de paz, orden y disfrute familiar, reafirmando el compromiso institucional de proteger al pueblo y garantizar el uso seguro de los espacios públicos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA