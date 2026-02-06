Danzas Nacionalistas “Arnaldo Rengifo” obtuvieron primer lugar en Margarita

En el XIV Festival Nacional “La Perla del Caribe”, celebrado en Nueva Esparta, dos de sus bailarinas fueron galardonadas como las participantes más destacadas en la competencia

CIUDAD MCY.- A propósito de las pautas que marcan la cultura y el baile, desde Maracay la Fundación Danzas Nacionalistas Arnaldo Rengifo, impulsa sus actividades y muestra las potencialidades de cada participante, donde el compromiso, la constancia y la disciplina los identifica.

Así lo informó, John Escalona, director de la agrupación, quien subrayó la importancia de reconocer el talento aragüeño, el trabajo que se desarrolla de manera institucional en este elenco dancístico.

De igual manera, Escalona destacó durante la entrevista al diario, Ciudad MCY, la experiencia que además se vivió desde Isla de Margarita, durante el XIV Festival Nacional de Danza Nacionalista y Tradicional «La Perla del Caribe», llevado a cabo en Porlamar, estado Nueva Esparta, donde dos de las integrantes se hicieron acreedoras del primer lugar en varias categorías.

INVITACIÓN ABIERTA

El realizador aprovechó para invitar a jóvenes y niños para que participen en esta fundación, a conocer y a transformar vida, “dentro de nuestras instalaciones formamos bailarines y bailarinas para la vida, no para la danza solamente”.

Es importante destacar que la Fundación Danzas Nacionalistas Arnaldo Rengifo, mantiene una disciplina amplia como el trabajo de etiqueta y profesionalismo. Dentro de la planta de profesores, la academia cuenta con danza, ballet, jazz, urbano, y danzas contemporánea y nacionalista.

La oferta a esta cátedra está abierta a partir de los cuatro años de edad, por su proceso de conocimiento, contando con cuatro categorías, sumando la compañía de danzas Arnaldo Rengifo, para jóvenes y adultos profesionales en el área.

Están ubicados en la Casa de la Cultura de Maracay, en el Complejo Cultural Santos Michelena, en la parte baja de las salas de exposiciones, en horario de 2.30pm hasta las 5.30pm en las distintas categorías.

BAILARINAS CON TALENTO

Arantza Alvarado, bailarina e intérprete en formación de la Fundación, cuenta con 16 años de edad y expresa que, “ha sido una experiencia muy enriquecedora la de la competencia donde fuimos ganadoras del primer lugar. Además obtuvimos menciones a mejor Vestuario, Musicalización e Investigación. Fue un proceso muy duro, pero muy enriquecedora a la vez”.

Por su parte, Sajhani Fonseca, bailarina del grupo de danzas, destacó ser una bailarina con cuatro años trayectoria; y quien expresó sentirse complacida tras los resultados del Festival en Margarita, donde fueron ganadoras del primer lugar, “de verdad que fue muy bonito compartir con tantas delegaciones, personas y bailarinas, fue de verdad muy provechosa”.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY