SPNS desplegó puntos de vacunación en centros de votación en Aragua

CIUDAD MCY.-En el marco de la primera Consulta Popular Nacional de este 2026, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua se desplegó con 129 puntos de vacunación gratuitos en los diversos centros de votación instalados en la entidad aragüeña este domingo 8 de Marzo.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que el equipo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), abordó 135 centros de votación con el objetivo de asegurar la mayor cobertura de la aplicación, tanto de la fiebre amarilla, como para completar el esquema de vacunación.

Manifestó que se hizo énfasis en los municipios priorizados, Libertador, San Casimiro, Camatagua, Ezequiel Zamora y San Sebastián, en aras de que las personas ejercieran su voto y además acceder de manera fácil y gratuita a las vacunas, sumando un total de 161 brigadas distribuidas en los centros electorales.

Reiteró que dichas jornadas se realizan cumpliendo con los lineamientos de la presidenta encargada; Delcy Rodríguez, con el respaldo de la ministra de Salud; Nuramy Gutiérrez, y de la Gobernadora de Aragua; Joana Sánchez, en pro de garantizar la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla a toda la población aragüeña.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA