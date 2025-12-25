Ciudad MCY

Alcalde Tony García festejó las navidades junto a sus trabajadores

PorRafael Velásquez

Dic 25, 2025

 

CIUDAD MCY .- Bajo un ambiente de fraternidad y espíritu decembrino, el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García, celebró las festividades navideñas junto al personal de servicios públicos de la Alcaldía.

El encuentro tuvo como objetivo principal brindar un merecido homenaje a los hombres y mujeres que, con su esfuerzo diario, garantizan el mantenimiento y embellecimiento de la localidad.

Jornada de recreación y convivencia

​Durante el festejo, los trabajadores de la municipalidad disfrutaron de una programación especial diseñada para el sano esparcimiento, que incluyó una concurrida piscinada, sesiones de baile y el tradicional sancocho a la leña.

La actividad permitió estrechar los lazos entre el tren ejecutivo y la fuerza laboral, fomentando el compañerismo en un entorno ajeno a la rutina laboral.

​El Burgomaestre compartió de cerca con todo el equipo, escuchando sus vivencias y celebrando los logros alcanzados durante el año en materia de servicios básicos y atención urbana, pilares fundamentales de su gestión.

Reconocimiento a la labor diaria

​El Alcalde extendió un cálido agradecimiento por el compromiso demostrado , al mismo tiempo que, destacó que el rostro amable y limpio del municipio es el resultado directo del sacrificio de quienes día a día recorren las calles de Santa Cruz.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

