Sadhcm organizó Almuerzo Navideño

Ciudad MCY.-Como es tradición, el Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay (Sadhcm), a través del Servicio de Nutrición y Diétetica realizó el almuerzo navideño a los pacientes hospitalizados en el principal centro de salud del estado Aragua.

Elba Petit, directora general del Sadhcm, informó que se favorecieron más de 200 pacientes entre niños y adultos hospitalizados en las diversas áreas, tales como emergencia de adultos, pediátrica, medicina interna, cirugía general, maternidad y pediatría.

Agradeció a todo el personal del servicio de nutrición, a cargo de la Lcda. Isabel Romero, quienes año tras año realizan con alegría esta acción con compromiso y dedicación para llevarle a todos los pacientes alegría la víspera de navidad.

Informó que estas acciones son gracias a las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro, de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, junto a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y la autoridad de Salud, Dra. Yosmary Lombano, de garantizar el bienestar físico y la salud integral a todos y todas por igual.

PRENSA HCM/CORPOSALUD ARAGUA