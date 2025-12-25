Ciudad MCY

Entregan 34 títulos de tierras urbanas en Santiago Mariño

PorRafael Velásquez

Dic 25, 2025

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar el derecho constitucional a la vivienda y consolidar la justicia social, se llevó a cabo la entrega de 34 títulos de Tierras Urbanas a familias del municipio Santiago Mariño.

Esta acción representa un paso crucial para la estabilidad y el patrimonio de los hogares aragüeños.

Esta jornada forma parte del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos y Periurbanos, una iniciativa que permite a las familias avanzar hacia la protocolización legal de sus inmuebles.

Con esta certificación, los beneficiarios obtienen la seguridad jurídica necesaria sobre el espacio que habitan, transformando su realidad habitacional.

Cabe mencionar que el despliegue estuvo alineado con la 2da y 4ta Transformación (2T y 4T) de las siete líneas estratégicas (7T) impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, las cuales buscan la modernización de la economía y la protección social integral del pueblo venezolano.

Es importante destacar que la actividad fue ejecutada por el Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del Estado Aragua (VIDA), en estrecha coordinación con las políticas públicas nacionales.

Asimismo, contó con el respaldo fundamental de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, quien ha sido pieza clave en el acompañamiento de las comunidades de Santiago Mariño para materializar estos logros.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |
FOTOS CORTESIA

