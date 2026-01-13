Alcaldía de FLA continúa la restauración del IEE Manuelita Sáenz

Trabajos de restauración general tanto interno como externo se desarrollan en unidades educativas para garantizar óptimos espacios a estudiantes y personal

CIUDAD MCY.- Como parte de la 4 transformación (4T) en garantizar el bienestar social para la población aragüeña, continúa la restauración del Instituto de Educación Especial Manuelita Sáenz. Las labores, que incluyen pintura, frisado y reparación de paredes, buscan mejorar significativamente las instalaciones para el beneficio de estudiantes y personal.

Estas acciones son impulsadas gracias al compromiso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa subraya el enfoque del gobierno en la recuperación de infraestructuras educativas como pilar fundamental del desarrollo social en la región.

Este avance es fruto del trabajo mancomunado de la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo.

La colaboración entre los distintos niveles de gobierno demuestra la eficiencia de la organización popular en la consecución de objetivos tangibles.

Desde el municipio Francisco Linares Alcántara, las autoridades defienden la soberanía con trabajo constante, avances significativos y una transformación continua orientada al bienestar de la comunidad.

ELIMAR PÉREZ | FOTO: PRENSA ALCALDÍA