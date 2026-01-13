Instalado Gabinete de Gobierno en Aragua para fortalecer la gobernanza

La jornada de instalación priorizó tres líneas de trabajo orientadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para preservar la paz y consolidar la gobernabilidad en beneficio del pueblo

CIUDAD MCY.-Con el firme objetivo de garantizar la gobernabilidad y la gobernanza, en el marco de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, como instrumento sólido para la dignificación de los aragüeños, fue instalado el Gabinete de Gobierno del estado Bolivariano de Aragua.

El evento, que tuvo lugar desde el majestuoso Monumento de la Juventud en La Victoria, fue liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, acompañada del alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, el equipo de gobierno y el Poder Popular.

La jornada se realizó siguiendo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha orientado tres acciones fundamentales en el marco de la nueva etapa: La liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores; preservar la paz y la estabilidad en el territorio nacional; y consolidar la gobernabilidad en beneficio del pueblo.

AGENDA DE TRABAJO EN FAVOR DEL PUEBLO

El encuentro de todo el equipo de gobierno aragüeño tuvo como objetivo central trazar la ruta de trabajo de este nuevo año, en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los aragüeños.

En ese sentido, la gobernadora Sánchez expresó: «Hoy, desde el Monumento Histórico a la Juventud, un espacio que nos reconforta y transmite identidad, patriotismo, y, sobre todo, espiritualidad, estamos en la instalación del Gabinete de Gobierno, una orientación que ha dado nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto a los 20 secretarios, 44 presidentes de instituciones, seis autoridades únicas; estamos hablando, conversando en las nuevas líneas estratégicas, en el marco de este Estado de Conmoción».

Asimismo, la mandataria regional resaltó que el plan de trabajo está enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad.

PERFECTA COHESIÓN CON EL PODER POPULAR

Siguiendo el lema del presidente constitucional Nicolás Maduro, que dice menos escritorio y más territorio, la máxima autoridad aragüeña comentó que el Gobierno regional continúa trabajando de la mano del Poder Popular, las comunidades y sus mapas de sueños.

“Estamos trabajando en una Agenda Concreta de Acción que nace desde el Poder Popular, nosotros seguimos en cada una de las comunidades, valorando cada uno de los proyectos que nos ha hablado nuestro pueblo, que nos ha hablado desde el territorio y desde el Gobierno regional ya hemos caracterizado el ingreso de recursos y la disposición también de ellos para seguir financiando todas las consultas populares», puntualizó Sánchez.

RESPALDO CONTUNDENTE A LA PRESIDENTA ENCARGADA

Durante la jornada de trabajo se realizó un momento de unidad y compromiso en el que todo el gabinete de gobierno mostró su contundente respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en este momento trascendental para la Patria.

En ese contexto, la jefa política del estado aseveró: «Hoy, sin duda alguna, en el marco del nuevo sistema de gobierno, de la gobernabilidad y gobernanza, estamos acá, acompañando con plena confianza a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene usted nuestra confianza, aquí hay hombres y mujeres que no van a descansar hasta lograr la estabilidad y el retorno de nuestros líderes legítimos», aseveró Sánchez.

GBA RECHAZA ACCIONES CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO

Durante su intervención, la Gobernadora alzó la voz en representación del pueblo aragüeño para rechazar el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, ocurrido hace 10 días a manos de fuerzas del Gobierno de los Estados Unidos.

«Rechazamos contundentemente estas acciones contra el pueblo. Ha sido una violación flagrante a la libertad y a la Constitución, un secuestro perpetrado por Estados Unidos. Sin embargo, desde las 191 comunas de Aragua, nuestra respuesta es la paz, la defensa del orden interno y el respaldo absoluto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez», aseveró Sánchez.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA