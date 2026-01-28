Ciudad MCY

Alcaldía de FLA tomó la calle para promover la conciencia ambiental

PorMilexis Pino

Ene 28, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental, un equipo de jóvenes y adultos trabajadores de la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara realizó una jornada de sensibilización en el semáforo de la Avenida Generalísimo Francisco de Miranda, con el objetivo de promover el mensaje sobre la preservación del ecosistema.

En la actividad los servidores públicos desplegaron una «toma ecológica» que captó la atención de cientos linareses y entregaron folletos informativos a peatones y conductores, mientras que un grupo de voluntarios exhibió pancartas educativas con datos cruciales sobre el cambio climático y acciones para mitigar sus efectos.

Una de las iniciativas más llamativas de la jornada fue el contacto directo con los conductores. Con el consentimiento previo de los propietarios, los jóvenes procedieron a rotular los vidrios de los vehículos con frases alusivas a la protección del medio ambiente, convirtiendo a los automóviles en portavoces móviles del «mensaje verde».

La jornada no solo buscó informar, sino también generar un compromiso real en la ciudadanía. La receptividad de los habitantes de Linares Alcántara fue notable, participando activamente en las dinámicas y mostrando interés por las recomendaciones para reducir la huella de carbono en el municipio.

MARÍA JOSÉ PARRA 

FOTOS: CORTESÍA 

