Fundacite Aragua despliega la Gran Misión Ciencia e Innovación en la región  

Con estas jornadas educativas la Fundación presenta un modelo de gestión pública que prioriza el bienestar y el desarrollo del pueblo aragüeño

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por territorializar el conocimiento, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite Aragua) desplegó de manera simultánea la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández-Morán” en los municipios José Félix Ribas, Mario Briceño Iragorry y Girardot.

Esta iniciativa se llevó a cabo en articulación directa con el Ejecutivo Regional, integrándose formalmente al Plan de la Aragüeñidad 2025-2029 “Gente que Resuelve”, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral mediante el empoderamiento científico de las comunidades.

Durante la triple jornada de atención social, Fundacite Aragua, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), estableció compromisos estratégicos para potenciar la soberanía alimentaria y la educación en la región. En este sentido, se acordó el inicio de jornadas de formación técnica dirigidas a los agricultores locales, enfocadas en la agroecología y en el diseño de estrategias para la producción soberana de semillas, especialmente en el cultivo de maíz y otros rubros fundamentales para el consumo regional.

En el ámbito educativo, la institución ejecutará un plan de formación integral en seis escuelas rurales del estado. Esta acción busca incorporar de manera directa a los estudiantes al programa nacional Semillero Científico, fomentando el interés por las diversas áreas del conocimiento desde edades tempranas. De esta manera, se garantiza que el aprendizaje de la ciencia sea una experiencia dinámica, accesible y con un enfoque transformador que responda a las realidades territoriales.

Este despliegue ratifica el compromiso del Gobierno Bolivariano de trabajar en sintonía con las instituciones del sistema. Al llevar la innovación y el desarrollo tecnológico directamente a las bases, Fundacite Aragua demuestra que el conocimiento científico es una herramienta clave para el progreso productivo y educativo, consolidando un modelo de gestión pública que prioriza el bienestar y el desarrollo del pueblo aragüeño.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTO: CORTESÍA