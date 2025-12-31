Alcaldía de Tovar intensifica jornadas de limpieza para adecuación de espacios públicos 

Cuadrillas de Servicios Generales ejecutaron labores de saneamiento en el casco central y en el sector Vista el Valle, bajo el plan de embellecimiento local

Ciudad MCY-‎La Alcaldía del municipio Tovar, a través de la Dirección de Servicios Generales, mantiene un despliegue operativo enfocado en la recuperación y saneamiento de diversas zonas estratégicas de la jurisdicción.

‎Estas jornadas especiales de limpieza tienen como propósito para garantizar que tanto habitantes, como visitantes, disfruten de un entorno ordenado y agradable.

‎La fuerza trabajadora se concentró en el Casco Central y en el sector Vista El Valle, donde realizaron acciones de poda, recolección de desechos sólidos y vegetales, barrido de calles y aceras. Estas labores garantizaron comisiones acertadas de seguridad y embellecimiento.

‎Como parte de la construcción de Ciudades Más Humana, el ejecutivo nacional, regional y municipal elevan sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los colonieros, mediante la optimización de los servicios públicos.

‎Thaimara Ortiz | Fotos | Alcaldía de Tovar