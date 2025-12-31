Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Alcaldía de Tovar intensifica jornadas de limpieza para adecuación de espacios públicos 

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Dic 31, 2025

Cuadrillas de Servicios Generales ejecutaron labores de saneamiento en el casco central y en el sector Vista el Valle, bajo el plan de embellecimiento local

Ciudad MCY-‎La Alcaldía del municipio Tovar, a través de la Dirección de Servicios Generales, mantiene un despliegue operativo enfocado en la recuperación y saneamiento de diversas zonas estratégicas de la jurisdicción.

‎Estas jornadas especiales de limpieza tienen como propósito para garantizar que tanto habitantes, como visitantes, disfruten de un entorno ordenado y agradable.

‎La fuerza trabajadora se concentró en el Casco Central y en el sector Vista El Valle, donde realizaron acciones de poda, recolección de desechos sólidos y vegetales, barrido de calles y aceras. Estas labores garantizaron comisiones acertadas de seguridad y embellecimiento.

‎Como parte de la construcción de Ciudades Más Humana, el ejecutivo nacional, regional y municipal elevan sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los colonieros, mediante la optimización de los servicios públicos.

‎Thaimara Ortiz | Fotos | Alcaldía de Tovar 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Alcaldía de Tovar intensifica jornadas de limpieza para adecuación de espacios públicos 

31 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Más de 90 mil eventos infantiles y juveniles certificados por Cmdnna Girardot 

31 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Supervisada aplicación de 235 toneladas de asfalto en Sucre 

31 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Yelitze Santaella designada rectora de Escuela de Liderazgo de la Mujer

31 de diciembre de 2025 Milexis Pino