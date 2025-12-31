Más de 90 mil eventos infantiles y juveniles certificados por Cmdnna Girardot 

Teatros, auditorios, parques, campamentos y fiestas de promoción fueron escenarios de actividades recreativas y educativas, desarrolladas bajo la supervisión de representantes, comités organizadores y recreadores

CIUDAD MCY.-Un total de 90 mil 989 certificaciones de eventos y planes vacacionales infantojuveniles en espacios públicos registró el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) de Girardot durante 2025, para consolidar una estrategia de protección integral para la infancia y adolescencia, bajo las políticas del alcalde Rafael Morales.

La directora del Cmdnna, Mary Boyer, informó que teatros, auditorios, parques, campamentos y fiestas de promoción fueron escenarios de actividades recreativas y educativas, desarrolladas bajo la supervisión de representantes, comités organizadores y recreadores.

“La concientización sobre autorizaciones, contenidos adecuados y normas de seguridad ha sido clave para garantizar la integridad de nuestros chicos y chicas”, afirmó.

Además de los eventos públicos, se concretaron 551 incorporaciones a programas de atención, diseñados para brindar acompañamiento a las familias en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. A esto se suman dos mil 282 casos colectivos y difusos, 976 abordajes sociales vinculados al Plan Vulnerabilidad Cero y 171 registros de adolescentes trabajadores, como parte de las acciones de protección laboral y escolar.

Boyer destacó que los casos de riesgo disminuyeron gracias a las actividades lúdicas en ambientes escolares y familiares y a la supervisión constante. “Nosotros estamos para garantizar la seguridad, pero la integridad personal de la infancia y adolescencia empieza por casa”, subrayó.

Responsabilidad compartida

Durante este período, el Cmdnna promovió tres mil 351 campañas en centros educativos y brindó cinco mil 261 orientaciones a responsables del cuidado, con el propósito de fortalecer la unión familiar. “Aunque sean parejas separadas, serán siempre la familia de nuestros niños y niñas”, expresó Boyer.

El balance de 2025 también refleja cuatro mil 898 autorizaciones de viaje, cuyo proceso comenzó a sistematizarse recientemente, lo que permitió a los representantes realizar el trámite desde computadoras o dispositivos móviles. Esta innovación marca un avance significativo a escala municipal.

Con 113 mil 76 beneficiarios, la gestión del Cmdnna forma parte de la política de la 3ra T de Seguridad Ciudadana y Paz del Plan de la Patria, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, alineado con el Plan de la Aragüeñidad promovido por la gobernadora Joana Sánchez.

