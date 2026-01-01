Municipio Ribas recolectó más de 103 mil toneladas de desechos durante el año 2025

CIUDAD MCY- El municipio José Félix Ribas se consolida como un referente de limpieza en el estado Aragua, tras cerrar el año 2025 con una cifra récord de 103 mil 115 toneladas de desechos sólidos recolectados.

Esta política de saneamiento ambiental, bandera de la gestión del alcalde Juan Carlos Sánchez, permitió que una vez más La Victoria amaneciera impecable este primero de enero de 2026, demostrando la eficiencia operativa del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imaur).

Pablo Ramos, presidente de Imaur, ofreció un balance detallado sobre el arduo trabajo realizado por el equipo de Servicios Públicos. Destacó que, gracias a las estrategias implementadas por el alcalde Juan Carlos Sánchez, se mantuvo un despliegue permanente que permitió alcanzar el histórico de más de 103 mil toneladas anuales. Señaló además que el mes de diciembre fue el de mayor exigencia operativa, alcanzando las 9 mil 720 toneladas recolectadas para garantizar la pulcritud de la jurisdicción durante las festividades.

El funcionario público resaltó que este esfuerzo es el resultado de una planificación articulada con el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez. Asimismo, explicó que el éxito de Ribas como ciudad limpia no es casualidad, sino producto de una voluntad política orientada a preservar los espacios públicos y exhortar a la población a la corresponsabilidad en el cuidado de su entorno.

Como prueba de la continuidad y eficiencia de estas políticas, hombres y mujeres del aseo urbano se desplegaron desde la madrugada de este primero de enero de 2026. Mientras la ciudadanía celebraba el fin de año, las cuadrillas ya recorrían zonas comerciales, calles y avenidas principales de la Ciudad de la Juventud.

Finalmente, Ramos puntualizó que este despliegue, similar al ejecutado el pasado 25 de diciembre, asegura que La Victoria inicie el nuevo año con su mejor rostro. El compromiso de los trabajadores, que se mantuvieron activos bajo el fragor de la fiesta de fin de año, reafirma que en el municipio Ribas la limpieza es una prioridad que no se detiene, permitiendo que la ciudad amaneciera, como ya es costumbre en la gestión del alcalde Sánchez, totalmente limpia e impecable.

ALCALDÍA DE RIBAS | Foto Cortesía