Realizada exitosa jornada social en Tovar

En este encuentro el equipo de salud, instituciones sociales, Misiones y Grandes Misiones atendieron con diversos servicios a 1.180 tovareños

CIUDAD MCY.- En el municipio Tovar se llevó a cabo una completa jornada de atención social con el objetivo de garantizarles a los habitantes de la jurisdicción una atención de calidad gratuita para su bienestar social.

Esta acción que busca atender las necesidades del pueblo, se alinea con las orientaciones emanadas del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada (E), Delcy Rodríguez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el Alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez.

La actividad se llevó a cabo en la Comuna Agroturística Socialista Los Sueños de Chávez específicamente en la Unidad Educativa Estadal «Las Peonías», donde fueron favorecidos 1.180 tovareños con servicios médicos y sociales.

En esta jornada, el equipo del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), de Tovar atendió a los ciudadanos con las especializaciones de medicina general, medicina interna, pediatría, inmunizaciones, control de hipertensión, desparasitación, nutrición, odontología, neurología, otorrinolaringología, ginecología entre otros.

Además, el equipo de Misiones y Grandes Misiones e instituciones sociales garantizaron respuestas inmediatas a las necesidades de los ciudadanos para consolidar el bienestar social.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA