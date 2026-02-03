Presidenta(E) Rodríguez recibe Cartas Credenciales del embajador de Qatar ante Venezuela

CIUDAD MCY. – La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes, en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, las Cartas Credenciales del embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Qatar ante la República Bolivariana de Venezuela, Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi.

Es importante resaltar que Venezuela y Qatar establecieron relaciones diplomáticas el 24 de mayo de 1973, siendo posteriormente reforzadas por el comandante Hugo Chávez a partir de 1999. En el presente, las partes mantienen vínculos estrechos de cooperación en áreas estratégicas que van desde la agricultura hasta inversiones.

Por tanto, este acto diplomático no solo reconfirma la alianza estratégica y la histórica relación diplomática entre Caracas y Qatar, sino que honra las sólidas raíces de cooperación y solidaridad que han sido forjadas por el presidente Nicolás Maduro Moros; con el objetivo de fortalecer los lazos estratégicos y continuar avanzando en la cooperación bilateral en áreas claves como el turismo, el comercio y la energía.

En contexto, es de interés mencionar que Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi, tiene una amplia experiencia académica en: Máster en Estudios Estratégicos y Académicos de la Academia Juma’an Bin Jassem en 2023, y una Licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad CEU San Pablo, España, 2006.

En cuanto a su trayectoria profesional, el embajador ha estado a cargo en la:

Administración de Asuntos Europeos y Americanos durante el período del 18/12/2006 al 24/08/2008.

Embajada del Estado de Qatar en Madrid durante el período del 25/08/2008 al 04/08/2013.

Embajada del Estado de Qatar en Buenos Aires durante el período del 08/08/2013 al 17/12/2019.

Dirección de Asuntos Americanos del 22/12/2019 al 30/09/2025.

Encargado de Negocios en la Embajada de Qatar en Paraguay desde 06/05/2025 a noviembre de 2025.

Por otra parte, es relevante informar que, durante el acto solemne, la Mandataria venezolana encargada estuvo acompañada por el canciller de la República, Yván Gil, y la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Pugh.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA