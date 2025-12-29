Aragua alcanzó los 191 Cuadrantes de Paz en su territorio

Dentro de la ordenación territorial, que garantiza la seguridad y sosiego de la población, fue establecido un punto de acción por cada comuna y circuito comunal de la entidad

CUIDAD MCY.-Para mejorar la operatividad de los Cuadrantes de Paz del estado Aragua, se realizó el acto con motivo de su reorganización y dotación de equipamiento. La actividad tuvo lugar en el Parque El Ejército, también conocido como Las Ballenas, ubicado en la ciudad de Maracay.

Bajo el mando del capitán Diosdado Cabello, vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Joana Sánchez, gobernadora de la entidad; viceministros, alcaldes, jefes de los cuerpos de Seguridad y Prevención Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estos puntos estratégicos recibieron las respectivas unidades vehiculares y equipos de comunicación.

“Por cada cuatro Cuadrantes de Paz hay asignada una unidad de camioneta, y el Presidente envió dos unidades motorizadas para el patrullaje de las comunidades, y 191 teléfonos; todos los equipos nuevos, de alta tecnología”, mencionó Cabello durante la entrega.

De esta manera, las comunidades ahora cuentan con las herramientas necesarias para seguir trabajando en articulación con los funcionarios, por la disminución de los índices delictivos, lo que garantiza la seguridad de los habitantes.

Vale acotar que ante la nueva realidad territorial se planteó que las Comunas y Circuitos Comunales, alberguen un Cuadrante de Paz. La región actualmente pasó de 131 a 191 cuadrantes, lo que optimiza las labores de prevención y actuación por parte de los efectivos.

TERRITORIALIZAR LA JUSTICIA ES PROTECCIÓN

En ese contexto, la primera autoridad del estado subrayó el fortalecimiento que recibe la 3T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad con este proceder. “Se hizo ingeniería con la nueva política de territorializar la justicia de paz comunal, nuestra se siente protegida”.

Uno de los grandes anuncios durante la jornada fue la reducción de las actividades delincuenciales en el último semestre, demostrando la eficiencia de las estrategias planteado desde el Gobierno Bolivariano.

Recuadro 1: El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, dio a conocer que en todo el territorio nacional disminuyeron los índices delictivos en un 25%, en comparación al periodo 2024. “En el 2024 para esta fecha había 330 homicidios más que los que hay para este momento en el 2025. O sea, se han reducido en más del 25% los asesinatos”.

Recuadro 2: El acercamiento de los funcionarios con las comunidades permitió que jóvenes de la más reciente generación, se interesara en carreras relacionadas a la prevención y la seguridad ciudadana. Cerca de 32 mil jóvenes se inscribieron en el último semestre en la UNES.

Recuadro 3: El 52% de los Cuadrantes de Paz del estado Aragua se ubican en el Eje Sur del territorio. “Con el aumento proporcional de los cuadrantes en esta área, se garantiza una vigilancia más efectiva en las zonas rurales y estratégicas”, subrayó la gobernadora Joana Sánchez.

THAIMARA ORTIZ |FOTOS | GBA