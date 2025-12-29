Ciudad MCY

Corredor Violeta empodera y transforma a mujeres de Fundaparques

PorMilexis Pino

Dic 29, 2025

Esta iniciativa que combina el cuidado de la imagen con la construcción de autoestima, busca crecimiento personal y colectivo de la féminas

CUIDAD MCY.-Alrededor de 94 mujeres que hacen vida en la Fundación de Parques  (Fundaparques) del estado Aragua, disfrutaron de un espacio integral de embellecimiento y empoderamiento, que busca trascender la estética para convertirse en un refugio comunitario de crecimiento personal y colectivo.

El Corredor Violeta se presenta como una iniciativa que combina el cuidado de la imagen con la construcción de autoestima y liderazgo femenino. Más allá de ser un lugar para la belleza exterior, se convierte en un símbolo de fortaleza interior, donde cada mujer encuentra herramientas para transformar su entorno y aportar al desarrollo de la comunidad.

Durante la jornada, voceras y participantes destacaron que este espacio representa un motor de integración social, donde la solidaridad y el acompañamiento fortalecen la confianza y la capacidad de acción de las mujeres.

La propuesta se enmarca en la visión de impulsar proyectos que promuevan la igualdad, la participación y el bienestar colectivo, reafirmando que el empoderamiento femenino es clave para el cambio social.

“Cuando una mujer se empodera, transforma su entorno, y cuando muchas lo hacen, cambian el mundo”, fue el mensaje que marcó la inauguración del Corredor Violeta+.

Con este nuevo espacio, el Gobierno de Aragua sigue construyendo comunidades más justas, inclusivas y resilientes, donde las mujeres son protagonistas del presente y del futuro.

REINA BETANCOURT I FOTOS: CORTESÍA

