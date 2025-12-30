Gobierno Bolivariano entrega restauración integral y musealización de la Catedral de Maracay

Un hito que une fe, historia y arquitectura

CIUDAD MCY- Como parte de las políticas de Estado para la preservación del patrimonio histórico y el fortalecimiento de la identidad nacional, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de una acción conjunta entre la Gobernación del estado Aragua y la Alcaldía de Girardot, ha culminado los trabajos de intervención de la Catedral de Maracay.

Esta obra se impulsa en base a la 4T de Transformación en la Recuperación y Protección Social, impulsada por el Sistema de Gobierno de la Suprema Felicidad Social.

El diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante su visita a la reinauguración destacó la restauración de la Catedral como una obra de envergadura.

Refirió Maduro Guerra: «en mi visita pasada, cuando se dió inicio al proyecto de restauración, la iglesia estaba oscura» a pesar que las puertas se mantengan abiertas con sus actividades cotidianas, hoy luego de un año e ingreso nuevamente me impresionó la remodelación; los detalles, cada nicho, una obra cuidadosamente elaborada”.

El diputado aseguró que “el estado Aragua es el tren del progreso, de la esperanza, la fé, de la espiritualidad y del futuro”, y agregó que “se debe seguir rescatando el tema de la aragüeñidad, como lo ha venido impulsado gracias a la gestión de la gobernadora Joana Sánchez”, concluyó.

Por su parte, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, resaltó la extraordinaria restauración, «es una nueva Catedral», apuntando que este trabajo fue más allá que una fachada pintada, «No fue solo una pintura, es la realidad de dónde estamos, apuntando en nuestro municipio, la nueva estetica revolucionaria que habla el presidente Nicolás Maduro Moros”.

Morales aseguró que a partir de este 30 de diciembre “la Iglesia abrirá las puertas para que los feligreses entren al recinto religioso” y de igual manera “observen el esfuerzo que se ha realizado desde el ejecutivo nacional para hacer posible tan emblemática obra”.

Por ultimo, el alcalde extendió su agradecimiento al personal que estuvo desde el día 1 de tan importante obra eclesiástica, mencionando al arquitecto José Pulido y demás personal que de manera en conjunto llevaron a cabo la labor, desde la fotografía hasta el vitral.

“Brindo un reconocimiento al obispo, Monseñor Enrique José Parravano Marino y al padre, Jesús Díaz, párroco de la Catedral, por cada idea y acompañamiento de este trabajo tan emblematico e importante».

Estética, historia y fe

Es importante destacar que esta línea de trabajo estuvo guiada por el arquitecto, José Pulido Bueno, quien plasma lo antiguo con lo actual.

Este trabajo no solo devuelve el esplendor a este templo que ha tenido desde el siglo XVIII (1743), sino que lo eleva a la categoría de recurso educativo y turístico, convirtiendo la iglesia en un espacio donde la estética y la historia convergen más allá de la fe religiosa.

Otro de los puntos a resaltar al momento de abrir las puertas de este importante templo, es que la entrada principal, ubicada por la calle Mariño, se convierte el enfoque, el punto visual hacia el altar mayor, espacio donde fue diseñado con la combinación de mármol, cuarzo, acero y cristal.

Esta obra se enmarca en la recuperación del Casco Histórico de Maracay, alineada con la visión de Ciudad Jardín y el derecho ciudadano al acceso a la historia y la cultura.

Diálogo entre lo Antiguo y lo Moderno

Un aspecto técnico resaltante es el sistema de Testigos Históricos. Mediante el uso de cristales protectores en una columna central y paredes laterales, los visitantes pueden observar directamente el ladrillo y barro originales de la estructura colonial, permitiendo una lectura pedagógica de la evolución constructiva del templo, idea que surge durante la restauración, brindar a través de lo visual el origen de la construcción de este importante templo.

Musealización y Espacios Sacros

La Catedral de Maracay ha sido estructurada bajo un concepto de museografía sacra que incluye capillas temáticas que son espacios dedicados a la Santidad venezolana que incluye a las beatas María de San José y Madre Candelaria, la Capilla Mariana con nichos iluminados y la Capilla de la Pasión.

Innovación litúrgica se da por el diseño de confesionarios de cristal totalmente transparentes en la Capilla de la Reconciliación, combinando seguridad, transparencia y diseño moderno, cumpliendo además con las normativas del Vaticano.

Arte y Simbología

La cúpula muestra los cuatro evangelistas e iconografía de San José, mientras que el Sagrario se presenta como una pieza única de orfebrería y arquitectura.

El compromiso con el patrimonio y el confort, como política de recuperación de infraestructuras del Estado garantiza que elementos históricos, como las puertas antiguas, trabajo que se ha realizado de manera exhaustiva para mantener que la madera y los botones dorados conserven su antigüedad, los vitrales originales fueran restaurados meticulosamente para preservar la entrada de luz natural y se pueda observar luz fría y luz caliente, desde la parte superior hasta los espacios de cada capilla, para el confort de la feligresía y visitantes.

Climatización y calidez visual

El templo ha sido dotado con un nuevo sistema de climatización integral, garantizando de esta manera un espacio cómodo y fresco dentro de la edificación, además se puede observar una paleta cromática en tonos vinotinto, beige y dorado que refuerza la solemnidad del recinto.

Esta obra representa un triunfo de la gestión pública en materia cultural, asegurando que la Catedral de Maracay siga siendo el corazón espiritual y un testimonio vivo de la historia venezolana para las futuras generaciones.

Arquitectura de Vanguardia

La intervención se destaca por una arquitectura que respeta el pasado mientras abraza la modernidad. El uso de materiales como el mármol y el cuarzo, en contraste con el acero inoxidable y el vidrio, define la nueva fisonomía de los altares, convirtiéndose en los puntos focales del proceso de restauración.

ELIMAR PEREZ | FOTOS GBA