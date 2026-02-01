Aragua conmemoró 209 años del natalicio del General del pueblo soberano Ezequiel Zamora

El evento reunió a ciudadanos y representantes de diversos sectores para recordar la trayectoria histórica del líder del Ejército del Pueblo Soberano

CIUDAD MCY.-En el estado Aragua se llevó a cabo un acto conmemorativo con motivo del natalicio número 209 del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora.

La actividad central consistió en una movilización civil y sesión solemne en la población de Villa de Cura, municipio Zamora, la cual tuvo como punto de llegada el monumento erigido en honor al prócer venezolano.

La jornada estuvo encabezada por autoridades del Ejecutivo Nacional y regional, entre quienes destacaron la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el comandante general de la Milicia Bolivariana, M/G Orlando Romero, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, la directora Nacional del Frente Francisco de Miranda, Erika Farías y la alcaldesa de la jurisdicción Anahis Palacios.

Durante el desarrollo de la movilización, las autoridades presentes realizaron los actos protocolares correspondientes ante la efigie de Zamora.

Los voceros institucionales resaltaron la vigencia del pensamiento de justicia social y redistribución de tierras que caracterizó la gesta zamorana durante el siglo XIX.

La concentración sirvió como espacio para la integración de las bases populares con los representantes de las carteras ministeriales vinculadas al sector productivo y agrario del país.

El acto concluyó con la reafirmación del compromiso institucional por parte de la Gobernación y las alcaldías locales en la continuidad de las políticas territoriales.

Esta conmemoración se suma a la agenda de actividades culturales e históricas que se desarrollan anualmente en la jurisdicción para resaltar la relevancia de las figuras nacionales en la formación de la identidad regional aragüeña.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA