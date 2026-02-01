Realizada segunda discusión de la Ley Orgánica para la Igualdad de la Mujer

En la jornada la Gobernadora Sánchez reafirmó el compromiso de convertir la entidad a la vanguardia legislativa para la protección de los derechos de la mujer

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua participó en la promoción y segunda discusión de la Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres.

El encuentro estuvo encabezado por la diputada América Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, junto a los diputados María León, Rodolfo Crespo y Marixa Guzmán, acompañados por la presidenta del Cleba Katiana Hernández, legisladores y concejales.

La participación activa de la Gobernadora Joana Sánchez durante la actividad, demuestra el compromiso por la lucha de la igualdad como un compromiso colectivo y reafirma que desde el estado Aragua la ley sera la voz de cada mujer aragüeña y venezolana.

Asimismo, las autoridades enfatizaron que a través de esta ley se busca la participación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, impulsando la igualdad como política de Estado y eliminando la discriminación.

Este encuentro parlamentario representa un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema legal que proteja la dignidad de la mujer y promueva su liderazgo protagónico en la construcción de la sociedad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTO: CORTESÍA