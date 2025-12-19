Aragua culminó su participación en los Judenacom 2025 con resultados positivos

El estado alcanzó un total de 36 medallas, resultado que evidencia un crecimiento exponencial en el rendimiento general de sus atletas y mejorando su cosecha de preseas en con la edición anterior celebrada en 2019

CIUDAD MCY.-El estado Aragua culminó su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 con un balance favorable, reflejando avances significativos en su desempeño deportivo en comparación con la edición anterior celebrada en 2019.

En la edición de 2019, la delegación aragüeña obtuvo un total de 13 medallas, distribuidas en 7 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Para la edición 2025, el estado alcanzó un total de 36 medallas, resultado que evidencia un crecimiento exponencial en el rendimiento general de sus atletas.

La cosecha de 2025 estuvo conformada por 7 medallas de oro, 8 de plata y 21 de bronce, lo que demuestra una mayor presencia de la delegación azulgrana en instancias finales de competencia y una participación efectiva en distintas disciplinas deportivas.

Este incremento en el número total de preseas responde al fortalecimiento del desarrollo del deporte comunal y formación deportiva, así como al trabajo y apoyo del Gobierno Bolivariano de Aragua a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua.

Las autoridades regionales del Deporte aragüeño destacaron el compromiso y la disciplina de los atletas aragüeños, así como el acompañamiento técnico que permitió alcanzar estos resultados, los cuales consolidan a la entidad como un estado con proyección y crecimiento en el ámbito deportivo nacional.

Con la culminación de esta tercera edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, el estado Aragua ratifica su compromiso con el impulso del deporte como herramienta de inclusión, formación integral y fortalecimiento del deporte en las comunidades.

En nombre del Gobierno Bolivariano de Aragua y la gobernadora Joana Sánchez, el Instituto Regional del Deporte en Aragua (IRDA) extiende una sincera felicitación a todos los atletas que participaron y dejaron el nombre del estado y sus comunas en alto.

