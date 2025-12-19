Revenga inaugura la “Zona Juventud”: un espacio integral para el deporte

El espacio no solo ofrece un entorno propicio para la actividad física, sino que también incorpora un local de emprendimiento destinado a brindar oportunidades reales a los jóvenes emprendedores.

CUIDAD MCY.-Fue inaugurada la “Zona Juventud” en el municipio Revenga, un espacio concebido para impulsar la práctica deportiva, el emprendimiento juvenil y el desarrollo económico local.

Esta iniciativa, nacida de la Primera Consulta Popular de la Juventud en la Comuna José Rafael Revenga, está enmarcada en la consolidación de políticas públicas orientadas al bienestar y protagonismo de los jóvenes del municipio.

La Zona Juventud no solo ofrece un entorno propicio para la actividad física, sino que también incorpora un local de emprendimiento destinado a brindar oportunidades reales a los jóvenes emprendedores.

Este espacio les permitirá comercializar productos dinamizando así la economía juvenil y fomentando la cultura productiva en la región.

Como parte del proyecto, se llevó a cabo la rehabilitación integral de áreas deportivas y recreativas, incluyendo la construcción de un corredor socio productivo y un gimnasio biosaludable. Las caminerías, máquinas biosaludables y zonas de barras fueron reacondicionadas para ofrecer un entorno seguro, moderno y funcional que promueva estilos de vida saludables y el encuentro comunitario.

Durante la jornada inaugural, se celebró con gran éxito una competencia de Calistenia, que reunió a atletas de distintas regiones del país, quienes disfrutaron de las instalaciones.

Stephen Paternina, promotor deportivo de Calistenia, expresó su satisfacción por el logro alcanzado: “Hemos concretado un gran logro, una gran meta, y un gran objetivo que nos va a llevar al éxito, el cual es un espacio de emprendimiento que no solo beneficia al área deportiva, sino a los jóvenes. A través de la consulta popular de la juventud hemos alcanzado esta obra”.

La actividad contó con la presencia de autoridades municipales y regionales, quienes manifestaron su respaldo a la juventud revengueña y reafirmaron su compromiso con la masificación del deporte, el impulso al emprendimiento y la creación de espacios que fomenten el sano esparcimiento.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA | FOTOS | CORTESIA