Aragua elevó su voz en Caracas para exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores

La Gobernadora Joana Sánchez, acompañada del Poder Popular organizado participó en la multitudinaria marcha en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a la intervención del gobierno estadounidense.

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañada de alcaldes, alcaldesas, legisladores y el pueblo organizado de la entidad, participó en la histórica concentración que se celebró este martes 3 de febrero en la ciudad de Caracas, a un mes de la ejecución de la acción militar contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La Gobernadora Sánchez, acompañada de simpatizantes de la tolda roja, recorrieron las calles de la capital, para exigir la liberación inmediata de los lideres venezolanos.

En el marco de esta movilización los aragüeños elevaron sus pancartas con mensajes como “Los queremos de vuelta”, “Liberen a Nicolás y CIlia”, entre otras que simbolizan el regreso de la pareja presidencial al país como un acto de soberanía y victoria.

Por su parte, la gobernadora Sánchez manifestó que Aragua permanece firme y en la calle con el objetivo de que el Gobierno de Estados Unidos realice la pronta liberación de los líderes inocentes que permanecen privados de libertad en una tierra extrajera.

Cabe mencionar que, el estado Aragua es considerada la Cuna de la Revolución, es por ello que, la participación masiva en esta marcha reafirmar que el pueblo aragüeño se moviliza en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a la intervención del Gobierno estadounidense.

Este despliegue nacional, representa la firmeza de la Furia Bolivariana que día a día eleva la voz por el respeto de los derechos humanos, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por la paz de un pueblo que anhela el retorno seguro e inmediato del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

PRENSA GBA

FOTOS:PRENSA GBA