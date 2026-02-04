Gobierno Nacional inició trabajos de reconstrucción en centros de investigación del IVIC

CIUDAD MCY.- El Gobierno Nacional inicio los trabajos para la recuperación de los centros de investigación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que fueron destruidos por el bombardeo de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Informó la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

«Comenzamos las labores de reconstrucción del Centro de Matemáticas, del Centro de Física, del Centro de Química y de cada una de las infraestructuras tecnológicas que fueron afectadas durante esta agresión. Este es el trabajo que nos ha encomendado la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y que la ciencia y la tecnología tributen para la paz del pueblo venezolano», expresó.

Asimismo, de acuerdo con una nota de prensa del MINCYT, enfatizó que las labores comenzaron tras cumplir con las investigaciones respectivas realizadas por los organismos de seguridad del Estado venezolano.

«Hoy, por supuesto, recordamos a nuestros mártires, héroes y heroínas, pedimos por Dios el descanso eterno y que acompañemos al pueblo de Venezuela en fe y en esperanza, que pronto retorne el presidente Nicolás Maduro y la doctora Cilia (Flores), los queremos sanos y salvos, abrazados con su pueblo», puntualizó.

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez, recordó que este ataque «atentó contra nuestro derecho sagrado al conocimiento, a la libertad de pensamiento y al desarrollo científico de nuestra patria».

«En este momento histórico, nos toca reconstruir lo que la ciencia utilizada para la guerra quiso destruir. La comunidad científica venezolana alza la bandera de una ciencia que tributa para la vida, para la paz y para la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela», añadió.

En este sentido, reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano de hacer una ciencia al servicio del pueblo, con un carácter humanista, y no al servicio de la guerra o intereses extranjeros.

«Reconstruir puede ser más complejo que destruir, pero solo en la unidad de nuestras investigadoras e investigadores garantizaremos la paz, la dignidad y el futuro de nuestra patria. Cada ladrillo que levantemos será un símbolo de resistencia y de esperanza para las generaciones venideras», concluyó.

FUENTE EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA