Programa para la Paz y la Convivencia prosigue diálogo con todos los sectores nacionales

CIUDAD MCY.-El diputado y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lideró este miércoles un encuentro del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz en Venezuela, con distintos sectores de oposición del país, en la continuación del gran diálogo nacional, la tolerancia y el respeto.

De acuerdo al reporte periodístico de LaNoticiaVTV, junto a las fuerzas del Gran Polo Patriótico, y en cumplimiento del llamado que realizará recientemente la presidente encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez, los integrantes del programa, coordinado por el ministro Ernesto Villegas, se mantienen en sesión permanente para facilitar un diálogo fecundo en todo el territorio nacional, como hoja de ruta en esta nueva etapa que vive la nación.

Desde años anteriores, bajo la guía del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y demás autoridades de la Revolución Bolivariana, a lo largo de estos años se ha llamado en diferentes ocasiones a diálogos con todos los sectores, y en el año 2025 se dieron jornadas intensas donde se realizaron encuentros de todo tipo, además, con los diferentes representantes de los sectores productivos de la República.

En esta ocasión, el máximo representante del Poder Legislativo y secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, estuvo acompañado por el diputado Jorge Arreaza, y el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta del Parlamento, Pedro Infante y Grecia Colmenares, respectivamente.

Este martes, Delcy Rodríguez llamó a reforzar la política entre venezolanos y venezolanas, mediante lo que llamó “nacionalizar” los procesos políticos con “P” mayúscula.

